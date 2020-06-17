Поздно вечером в центре Киева пройдут акции памяти Екатерины Гандзюк

Сегодня общественной активистке исполнилось бы 35 лет

Сегодня общественной активистке исполнилось бы 35 лет

Колаж 24 Каналу

Об акции сообщают в Facebook-сообществе "Кто заказал Катя Гандзюк", пишет RegioNews.

Сегодня мы напомним о Катя Гандзюк возле Майдана Независимости в Киеве в 22.00. Точка сбора - напротив Дома профсоюзов. Но призываем вас прийти в кабинет Президента, где мы зажжем 35 праздничных огней возле мемориала, который мы установили здесь 4 ноября прошлого года - красной линии, которая символизирует нападение на Екатерину, безнаказанности заказчиков ее убийства и бездействия полиции. Собираемся в 23.00 на Банковой, 11", - написали активисты.

Друзья, сегодня - день рождения Кати. Сегодня ей 35 лет. Для нас Катя жива. Для нас этот день - о ней, о ее... Опубликовано Кто заказал Катя Гандзюк? Среда, 17 июня 2020 г.

Напомним, херсонскую активистку и чиновницу Екатерину Гандзюк облили серной кислотой 31 июля 2018 года. Девушка погибла в больнице через три месяца. В Офисе генпрокурора считают, что Гандзюк заказал Владислав Магнер.

11 июня стало известно, что Владислав Мангер планирует баллотироваться в Херсонскую областную советову.

12 июня Печерский районный суд Киева разрешил осуществить принудительный привод главы Херсонского областного совета Владислава Мангера. Также Печерский районный суд Киева 15 июня принял решение о предоставлении разрешения на его задержание.

16 июня, сотрудники Службы безопасности Украины задержали председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера для доставки в суд. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко, комментируя решение суда, заявил о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

Того же дня защита головы Херсонского облсовета Владислава Мангера во время заседания по избранию меры пресечения заявил об отводе судьи, поэтому заседание отложили, а самого Мангера отпустили.

Сегодня, 17 июня, тимчасова следственная комиссия обнаружила недостатки в расследовании дела Гандзюк