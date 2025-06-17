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17 червня 2025, 16:30

Росіяни масовано атакують Херсон дронами: поранені 18 цивільних

17 червня 2025, 16:30
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Із самого ранку 17 червня російські війська масовано атакують Дніпровський район Херсона безпілотниками. Через ворожі удари постраждали щонайменше 18 мирних мешканців

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

"Особлива небезпека — у районі Дніпровського ринку, вулиць Миру та Кулика. Лише впродовж однієї години через атаки дронів там постраждали щонайменше одинадцятеро людей. Усі — отримують необхідну меддопомогу", — йдеться в повідомленні.

За оперативними даними ОВА:

  • Через ворожу атаку постраждали двоє жінок, яким 62 та 47 років, а також чоловіки, 55 та 84 роки. Вони дістали вибухові травми та уламкові поранення.
  • У 54-річної жінки — вибухова травма і контузія.
  • Під удар потрапив 53-річний чоловік, який перебував на вулиці.
  • До лікарні доставили 63-річного чоловіка, який дістав вибухову травму, контузію та уламкове поранення плеча.
  • Через ворожий удар по цивільному авто жінка 1961 та чоловік 1955 років народження дістали вибухові травми.
  • Близько 10:10 під обстріл потрапила 51-річна жінка. Вона дістала вибухову травму.
  • У 51-річної жінки — вибухова травма, контузія та уламкове поранення обличчя.
  • У 36-річного чоловіка — вибухова травма, уламкові поранення голови та грудної клітини.
  • У 60-річного чоловіка та 67-річної жінки — вибухові травми та уламкові поранення.
  • У жінок 84, 50 та 62 роки, а також 58-річного чоловіка, — вибухові травми й уламкові поранення.

Влада закликала херсонців без гострої потреби не виходити на вулицю у Дніпровському районі.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю було відомо про 14 загиблих.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.

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