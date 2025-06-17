Глава МВС назвав кількість загиблих та постраждалих через атаки росіян

фото: МВС

Внаслідок нічної масованої атаки Росії на території України постраждали 139 людей, з них 15 – загинули

Про це ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, це одна з найпотужніших атак за час повномасштабної війни.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, тому кількість постраждалих може змінитися.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару – місто Київ. Окупанти також обстріляли Одесу та Київщину.