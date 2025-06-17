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17 червня 2025, 13:19

Глава МВС назвав кількість загиблих та постраждалих через атаки росіян

17 червня 2025, 13:19
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фото: МВС
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Внаслідок нічної масованої атаки Росії на території України постраждали 139 людей, з них 15 – загинули

Про це ефірі телемарафону заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає RegioNews.

За його словами, це одна з найпотужніших атак за час повномасштабної війни.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, тому кількість постраждалих може змінитися.

Нагадаємо, в ніч на 17 червня росіяни атакували Україну 472 засобами повітряного нападу. Основний напрямок удару – місто Київ. Окупанти також обстріляли Одесу та Київщину.

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Україна війна українці загиблі МВС Ігор Клименко російська армія поранені
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