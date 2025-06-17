18 червня в Києві оголошено Днем жалоби

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Завтра, 18 червня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, в цей день будуть припущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.

Також рекомендовано припустити державні прапори на будівлях як державної, так і приватної форми власності.

Крім того, 18 червня у Києві заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.

Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок удару по Києву зросла до 114 осіб. Було відомо про 14 загиблих.

Як відомо, в ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, у Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.