18 червня в Києві оголошено Днем жалоби
Завтра, 18 червня, у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої ворожої атаки на столицю
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, в цей день будуть припущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.
Також рекомендовано припустити державні прапори на будівлях як державної, так і приватної форми власності.
Крім того, 18 червня у Києві заборонено проведення будь-яких розважальних заходів.
Нагадаємо, кількість постраждалих унаслідок удару по Києву зросла до 114 осіб. Було відомо про 14 загиблих.
Як відомо, в ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.
Раніше міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, у Києві після атаки зниклими безвісти вважаються 5 людей.