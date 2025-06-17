У Києві з-під завалів будинку дістали тіла п'яти загиблих: пошуки тривають

фото: ДСНС Києва

Про це повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко, передає RegioNews.

"На жаль, кількість жертв російської терористичної атаки на Київ збільшилась. Стало відомо, що з-під завалів зруйнованого російською ракетою будинку в Солом’янському районі дістали тіла п’яти загиблих", – зазначив він.

За його словами, рятувальна операція продовжується.

Нагадаємо, у ніч на 17 червня РФ завдала масованого удару по Києву. Російські загарбники застосували 175 безпілотників, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістики.

Внаслідок масованої атаки ворога на столицю було відомо про 14 загиблих.

Раніше повідомлялося, що 18 червня в Києві оголошено Днем жалоби.