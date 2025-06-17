фото: ДніпроОВА.

Російські війська знову вдарили по Нікополю

Про це повідомляють у ДніпроОВА, передає RegioNews.

Внаслідок артилерійського обстрілу загинув 63-річний місцевий мешканець. Відомо, що чоловік перебував на вулиці, коли неподалік розірвався снаряд. Медики, які прибули на місце, лише констатували смерть.

Один загиблий та двоє поранених на Дніпропетровщині. Фото: ОВА.

Крім того, внаслідок атаки FPV-дроном поранення отримали ще двоє цивільних. 50-річного чоловіка доставили до лікарні - його стан оцінюють як середньої тяжкості. Інший постраждалий, 37 років, отримав незначні ушкодження і лікується амбулаторно.

Обстріл завдав значної шкоди цивільній інфраструктурі. Пошкоджено навчальний заклад, житлові будинки, господарські споруди. В одному з дворів повністю знищено легковий автомобіль. На місці працюють екстрені служби, фіксують наслідки удару та надають допомогу постраждалим.

Раніше повідомлялося, у Києві на місці ракетного удару деблокували тіло людини.