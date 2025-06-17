Россияне массированно атакуют Херсон дронами: ранены 18 гражданских

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С самого утра 17 июня российские войска массированно атакуют Днепровский район Херсона беспилотниками. Из-за вражеских ударов пострадали не менее 18 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Особая опасность — в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика. Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все — получают необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

По оперативным данным ОВА:

Из-за вражеской атаки пострадали две женщины, которым 62 и 47 лет, а также мужчины, 55 и 84 года. Они получили взрывные травмы и обломочные ранения.

У 54-летней женщины взрывная травма и контузия.

Под удар попал 53-летний мужчина, находившийся на улице.

В больницу доставили 63-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение плеча.

Из-за вражеского удара по гражданскому авто женщина 1961 и мужчина 1955 года рождения получили взрывные травмы.

Около 10.10 под обстрел попала 51-летняя женщина. Она получила взрывную травму.

У 51-летней женщины взрывная травма, контузия и обломочное ранение лица.

У 36-летнего мужчины взрывная травма, обломочные ранения головы и грудной клетки.

У 60-летнего мужчины и 67-летней женщины взрывные травмы и обломочные ранения.

У женщин 84, 50 и 62 года, а также 58-летнего мужчины — взрывные травмы и обломочные ранения.

Власти призвали херсонцев без острой необходимости не выходить на улицу в Днепровском районе.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

В результате массированной атаки врага на столицу было известно о 14 погибших.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.