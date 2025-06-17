14:49  17 июня
В Кировоградской области четверо подростков избили 13-летнюю девушку
11:13  17 июня
В Днепре мужчина во время конфликта зарезал своего оппонента
10:48  17 июня
В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
UA | RU
UA | RU
17 июня 2025, 16:30

Россияне массированно атакуют Херсон дронами: ранены 18 гражданских

17 июня 2025, 16:30
Читайте також українською мовою
фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

С самого утра 17 июня российские войска массированно атакуют Днепровский район Херсона беспилотниками. Из-за вражеских ударов пострадали не менее 18 мирных жителей

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.

"Особая опасность — в районе Днепровского рынка, улиц Мира и Кулика. Только в течение одного часа из-за атак дронов там пострадали по меньшей мере одиннадцать человек. Все — получают необходимую медпомощь", — говорится в сообщении.

По оперативным данным ОВА:

  • Из-за вражеской атаки пострадали две женщины, которым 62 и 47 лет, а также мужчины, 55 и 84 года. Они получили взрывные травмы и обломочные ранения.
  • У 54-летней женщины взрывная травма и контузия.
  • Под удар попал 53-летний мужчина, находившийся на улице.
  • В больницу доставили 63-летнего мужчину, который получил взрывную травму, контузию и обломочное ранение плеча.
  • Из-за вражеского удара по гражданскому авто женщина 1961 и мужчина 1955 года рождения получили взрывные травмы.
  • Около 10.10 под обстрел попала 51-летняя женщина. Она получила взрывную травму.
  • У 51-летней женщины взрывная травма, контузия и обломочное ранение лица.
  • У 36-летнего мужчины взрывная травма, обломочные ранения головы и грудной клетки.
  • У 60-летнего мужчины и 67-летней женщины взрывные травмы и обломочные ранения.
  • У женщин 84, 50 и 62 года, а также 58-летнего мужчины — взрывные травмы и обломочные ранения.

Власти призвали херсонцев без острой необходимости не выходить на улицу в Днепровском районе.

Напомним, в ночь на 17 июня РФ нанесла массированный удар по Киеву. Российские захватчики применили 175 беспилотников, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистики.

В результате массированной атаки врага на столицу было известно о 14 погибших.

Ранее сообщалось, что 18 июня в Киеве объявлен Днем траура.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
РФ война Херсонская ОГА обстрелы оккупанты Херсон дрон БПЛА атака Прокудин Александр Сергеевич
В Киеве из-под завалов дома достали тела пяти погибших: поиски продолжаются
17 июня 2025, 15:45
На Днепропетровщине из-за обстрела погиб мужчина, еще двое ранены
17 июня 2025, 14:08
Глава МВД назвал количество погибших и пострадавших из-за атак россиян
17 июня 2025, 13:19
Все новости »
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
11 июня 2025
Блэкаут на оккупированных Запорожье и Херсонщине. Как ВСУ сорвали планы россиян по ЗАЭС
Украинская армия сорвала коварные планы российских окупантов, которые "не замечали" представители импотентного МАГАТЭ
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
Во Львовской области мужчина забил снаймого до смерти
17 июня 2025, 16:37
Судят еще раз: в Ровенской области мужчина похитил вещи и хранил наркотики
17 июня 2025, 16:23
В Житомирской области водитель насмерть сбил пожилую женщину с велосипедом
17 июня 2025, 16:23
На Житомирщине едва не утонул 18-летний юноша, который хотел переплыть карьер
17 июня 2025, 16:00
В Киеве из-под завалов дома достали тела пяти погибших: поиски продолжаются
17 июня 2025, 15:45
В результате ДТП в Павлограде пострадал 4-летний ребенок
17 июня 2025, 15:41
Ракетный удар по Запорожью: разрушены предприятия, повреждены дома и общежитие
17 июня 2025, 15:30
Мобилизация в Украине: почему ТЦК "бусифицируют" больных и зависимых
17 июня 2025, 15:25
Уклонился от мобилизации из-за религиозных убеждений: житель Черкасс получил 3 года тюрьмы
17 июня 2025, 15:10
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Все публикации »
Александр Коваленко
Павел Казарин
Марианна Безуглая
Все блоги »