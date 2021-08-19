Новою головою Харківської облради обрали Тетяну Єгорову-Луценко

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Як пише RegioNews з посиланням на Depo.Харків, голосування відбувалося таємно.

За призначення Єгорової-Луценко на керівну посаду проголосували 75 депутатів, які отримали бюлетені, проти - дев'ять. П'ять бюлетенів визнано недійсними. Всього у виборах взяли участь 89 депутатів.

Єгорова-Луценко була єдиним кандидатом на посаду.

Після оголошення результатів Єгорова-Луценко прийняла присягу.

Нагадаємо, 17 серпня голова Харківської облради Артур Товмасян, якого підозрюють у вимаганні хабара в 1 мільйон, написав заяву про відставку.

Вже 18 серпня "Слуги народу" висунули кандидатку на посаду голови Харківської облради. Нею стала Тетяна Єгорова-Луценко.

19 серпня депутати Харківської обласної ради підтримали рішення про звільнення Артура Товмасяна.

Відомо, що ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки, за підсумками яких були затримані заступник голови облради Андрій Малиш та його адвокат, також заявлялося про причетність до корупції депутата облради від ОПЗЖ Сергія Гладкоскока. Вони підозрюються у вимаганні хабаря розміром в 1 млн 50 тис. грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

Також у справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання відбулися обшуки, однак одразу після обшуків НАБУ повідомляла, що Товмасян не є підозрюваним, і щодо нього триває перевірка.

Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у вчиненні корупційного злочину. Того ж дня Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".

5 серпня ВАКС обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві очільнику Харківської обласної ради Артуру Товмасяну - тримання під вартою із заставою у розмірі 2,99 мільйона гривень. Згодом за нього внесли такі гроші.