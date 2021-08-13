Михайло Добкін: Зараз все, що прикривав Аваков, і не тільки в Харкові, починає сипатися

Сьогодні все, що прикривав колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, починає сипатися, а пов'язані з ним люди в Харкові втрачають посади

Про це заявив лідер ГО "Наш Дім - Харків", міський голова Харкова (2006-2010) Михайло Добкін в ефірі ток-шоу "Народ проти з Наташею Влащенко".

"Рано чи пізно порядок в країні наводити доведеться. Аваков наводити його не хотів... з відходом Авакова моментально полетів на мільйонному хабарі голова обласної ради (Артур Товмасян, голова Харківської обласної ради - ред.), якого особисто Аваков вмонтував в керівництво... Йому пред'явили підозру. Це вперше сталося після того, як Авакова не стало. Був би Аваков, він би працював далі", - заявив Добкін.

За його словами, Артур Товмасян не був обраний депутатами облради, і очолив її завдяки зв'язкам з колишнім главою МВС Арсеном Аваковим. "Його туди Аваков посадив за допомогою Фукса, Терехова та іншої гоп-компанії", - сказав політик.

Добкін також зазначив, що була звільнена з посади голови Харківської облдержадміністрації Айна Тимчук. "Полетіла і незрозуміло, чи прилітала вона взагалі до Харкова. Вона теж була креатурою пана Авакова. Сьогодні все, що він кришував, все, що він прикривав, все, чим він користувався сам, і не тільки в Харкові, потихеньку починає сипатися", - підкреслив він.

На думку політика, можна очікувати багатьох сюрпризів, які будуть пов'язані з відсутністю Арсена Авакова при владі. Він також припустив, що раніше людям, пов'язаним з Аваковим, не пред'являлися звинувачення з кількох причин: "По-перше, не було достатньо доказів, по-друге, розслідування могли бути в процесі, а по-третє, я вам хочу сказати, що Аваков керував міністерством, в яке входила Національна поліція, прикордонники, Міграційна служба, Нацгвардія - величезна сила, яка була в руках вагомого політика".

Нагадаємо, ввечері 22 липня у Харківській облраді пройшли обшуки у справі про вимагання хабара розміром в 1 млн 50 тис.грн у директора одного з комунальних підприємств міста.

У справі фігурував голова облради Артур Товмасян, в його кабінеті і за місцем проживання пройшли обшуки. Артура Товмасяна пов'язують з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим, який був відправлений Верховною Радою у відставку 15 липня.

4 серпня Товмасяну було повідомлено про підозру у скоєнні корупційного злочину. В той же день Товмасяна виключили зі складу фракції "Слуга народу".