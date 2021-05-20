Харків рясніє рекламою Терехова, який ще тільки думає про мерство

Ігор Терехов вважає, що зараз рано говорити про його амбіції щодо посади Харківського міського голови

Про це вона заявив в інтерв'ю телеканалу АТН в програмі "Віддзеркалення", підкресливши, що в даний час не робить ніяких дій для свого обрання на посаду мера.

"Що стосується мерських амбіцій - буде оголошено про початок виборчої кампанії - я оголошу про своє рішення. Поки ми не говоримо про передвиборчу кампанію", - сказав Ігор Терехов.

За словами Терехова, зараз він просто робить все можливе, щоб у Харкові жилося комфортно.

Зазначимо, що після того, як Терехов став тимчасово виконуючим обов'язки міського голови Харкова, по всьому місту були встановлені білборди з його портретом.

При цьому він постійно проводить зустрічі з жителями міста, часто з порушенням всіх карантинних обмежень. Харків продовжує бути в антилідерах за кількістю хворих на COVID-19.

На одній з останніх зустрічей його охорона за питання про увічнення пам'яті Кернеса напала на журналіста RegioNews Іллю Колтунова.

Крім того, проведене нещодавно опитування КМІС з приводу електоральних уподобань харків'ян, де лідирує Терехов, було проведено на комерційній основі. Але замовник не розголошується.

Нагадаємо, після смерті Геннадія Кернеса Терехов став в.о. мера Харкова. Депутат міськради Ігор Черняк підготував апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав законним обрання Ігоря Терехова секретарем міськради.

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року група депутатів міськради подала позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання протиправним та скасування рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем. Раніше поліція і прокуратура Харкова почали розслідування законності перебування Терехова на посаді секретаря міськради за заявою депутата Аліни Мустафаєвої. Депутат наполягає на фіктивності листа від Геннадія Кернеса до міськради з поданням кандидатури Ігоря Терехова на посаду секретаря. Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив позов депутатів.

Як повідомляв RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу. Крім того НАПК почало перевірку щодо секретаря Харківської міськради, в.о. міського голови Ігоря Терехова за фактом порушення Закону України "Про запобігання корупції".

Як раніше писав RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.

Нагадаємо, 31 Жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який вже фактично почав вести виборчу кампанію.