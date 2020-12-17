Помер мер Харкова Геннадій Кернес

COVID-19 спричинив серйозні ускладнення у роботі його організму

COVID-19 спричинив серйозні ускладнення у роботі його організму

Фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це повідомив бізнесмен та товариш Кернеса Павло Фукс у Telegram.

Сьогодні вночі зупинилося величезна добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг", - написав Фукс.

Раніше повідомлялося, що 11 грудня стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився.

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.

16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.

Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.

Він проходить лікування від коронавіруса у реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".