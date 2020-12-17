Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою.
Як передає RegioNews, про це повідомив бізнесмен та товариш Кернеса Павло Фукс у Telegram.
Сьогодні вночі зупинилося величезна добре серце мого кращого друга Геннадія Кернеса. Наслідки коронавірусної інфекції дали серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів і систем його організму. Вічна пам'ять тобі, мій друг", - написав Фукс.
Раніше повідомлялося, що 11 грудня стан здоров’я мера Харкова Кернеса різко погіршився.
Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса лікарі діагностували коронавірус і двостороннє запалення легенів, він перебував на стаціонарному лікуванні в лікарні №17 міста Харкова.
16 вересня стало відомо, що Кернеса вивозять на лікування до Німеччини, його стан оцінюють як важкий.
Також ЗМІ повідомляли, що Кернеса у Німеччині готують до операції.
Він проходить лікування від коронавіруса у реанімаційному відділенні берлінської клініки "Шаріте".