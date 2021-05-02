Депутат оскаржить рішення суду, який визнав обрання Терехова секретарем міськради законним
Депутат міськради Ігор Черняк підготував апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав законним обрання Ігоря Терехова секретарем міськради.
Про це Ігор Черняк написав у себе на сторінці у Фейсбуці, повідомляє RegioNews.
"Апеляційна скарга на рішення ХОАС з приводу законності обрання Ігоря Терехова секретарем міськради-готова! По поличках розписав кожне з множинних порушень з боку суду першої інстанції. Порушень у рішенні на 8 сторінок "вистачило" на 21 сторінку апеляції. Норми права, практика Верховного Суду та Європейського суду з прав людини - все на нашому боці! Ось тільки кого це коли цікавило в державі, де сила договорняків перевершує силу Закону?" - написав депутат Харківської міськради.
Черняк також додав, що продовжить боротися за визнання незаконним обрання Ігоря Терехова секретарем Харківської міськради.
День Праці пройшов даремно апеляційна скарга на рішення ХОАС з приводу законності обрання Ігоря Терехова секретарем...Posted by Igor Cherniak on Saturday, May 1, 2021
Нагадаємо, 5 лютого 2021 року група депутатів міськради подала позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання протиправним та скасування рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем. Раніше поліція і прокуратура Харкова почали розслідування законності перебування Терехова на посаді секретаря міськради за заявою депутата Аліни Мустафаєвої. Депутат наполягає на фіктивності листа від Геннадія Кернеса до міськради з поданням кандидатури Ігоря Терехова на посаду секретаря. Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив позов депутатів.
Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який вже фактично почав вести виборчу кампанію.