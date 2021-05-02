10:54  02 травня
В Україні понад 5 тис. нових хворих на коронавірус й 3 тис. госпіталізованих
14:33  02 травня
У МВС розповіли, як пройшла пасхальна ніч в регіонах
10:02  02 травня
Бойовики на Донбасі 12 разів порушили "тишу" й поранили українського військового
UA | RU
UA | RU
02 травня 2021, 10:28 108

Депутат оскаржить рішення суду, який визнав обрання Терехова секретарем міськради законним

02 травня 2021, 10:28 108
Читайте также на русском языке
Він також продовжить боротися за визнання незаконним обрання Терехова секретарем Харківської міськради
Він також продовжить боротися за визнання незаконним обрання Терехова секретарем Харківської міськради
Читайте также
на русском языке

Депутат міськради Ігор Черняк підготував апеляцію на рішення Харківського окружного адміністративного суду, який визнав законним обрання Ігоря Терехова секретарем міськради.

Про це Ігор Черняк написав у себе на сторінці у Фейсбуці, повідомляє RegioNews.

"Апеляційна скарга на рішення ХОАС з приводу законності обрання Ігоря Терехова секретарем міськради-готова! По поличках розписав кожне з множинних порушень з боку суду першої інстанції. Порушень у рішенні на 8 сторінок "вистачило" на 21 сторінку апеляції. Норми права, практика Верховного Суду та Європейського суду з прав людини - все на нашому боці! Ось тільки кого це коли цікавило в державі, де сила договорняків перевершує силу Закону?" - написав депутат Харківської міськради.

Черняк також додав, що продовжить боротися за визнання незаконним обрання Ігоря Терехова секретарем Харківської міськради.

День Праці пройшов даремно апеляційна скарга на рішення ХОАС з приводу законності обрання Ігоря Терехова секретарем...

Posted by Igor Cherniak on Saturday, May 1, 2021

Нагадаємо, 5 лютого 2021 року група депутатів міськради подала позов до Харківського окружного адмінсуду про визнання протиправним та скасування рішення про обрання Ігоря Терехова секретарем. Раніше поліція і прокуратура Харкова почали розслідування законності перебування Терехова на посаді секретаря міськради за заявою депутата Аліни Мустафаєвої. Депутат наполягає на фіктивності листа від Геннадія Кернеса до міськради з поданням кандидатури Ігоря Терехова на посаду секретаря. Харківський окружний адміністративний суд не задовольнив позов депутатів.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який вже фактично почав вести виборчу кампанію.

вибори Україна мер Харків Ігор Терехов

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Ще три роки чекати. Як довгобуд метро в Дніпрі може обвалити рейтинг Філатова
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Молчанов
Марунич Дмитро
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua