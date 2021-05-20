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20 травня 2021, 10:01 35

"Продовжуйте і далі смішити харків'ян". Фельдман висміяв Терехова за намальований рейтинг

20 травня 2021, 10:01 35
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Опубліковані напередодні рейтинги потенційних кандидатів на посаду харківського міського голови, в яких на першому місці в. о. мера Ігор Терехов, "смішні і виглядають жалюгідно"

Таку думку на своїй сторінці у "Фейсбуці" висловив народний депутат від ОПЗЖ Олександр Фельдман.

"Вчора опублікували "свіжі" рейтинги потенційних кандидатів на посаду харківського міського голови. "І як?",- запитаєте ви. Як говорили радянські пропагандисти, "більше, ніж в Америці". Що більше - та все більше! Смішно і виглядає жалюгідно! "Глобальна" перевага "виконуючого" над усіма іншими можливими учасниками виборів - як у соціалізму над капіталізмом, неухильно зростає", - іронізує Фельдман.

На його думку, "хоч ці рейтинги і типу "свіжі", але пахнуть вони погано, і думаю, що цей запах і дим "паленої гуми" видно і чути і на Банковій у Президента, кому і куди вони перш за все і призначалися. Саме йому і вулиці Банковій хочуть довести, що того, чого реально у Терехова немає – підтримки і поваги харків'ян – десь є".

"Але де? Тільки у вигадках, фантазіях і папері. Як той ховрах, якого не видно, але він є, тільки навпаки. Навіть смішно: рейтинги партії Кернеса після його смерті, виявляється, тільки ростуть. Тобто Терехов після Кернеса - це крутіше, ніж Сталін після Леніна і комуністи після більшовиків. Смішно і сумно. Дивно навіть, що він не намалював собі 120%, чому так скромно? Коли після виборів у "виконувача" запитають, де ж гроші міського бюджету, єдина, здається, чесна відповідь буде – пішли на рейтинги", - продовжив іронізувати Фельдман.

"Пам'ятайте анекдот, який розповідали в різних варіаціях стосовно до різних виборів, про деяких кандидатів і начальників їхніх штабів: "Є дві новини: погана і хороша". "Яка хороша?". "Вас обрали мером". "А погана?". "За вас ніхто не голосував". Саме такий варіант явно і є "мрією" виконувача і його контролерів з Києва. Так що продовжуйте і далі смішити харків'ян. Чекаємо наступних випусків "соціологічної сміхопанорами", - підсумував Фельдман.

Нагадаємо, напередодні Київський міжнародний інститут соціології оприлюднив рейтинги потенційних кандидатів у мери Харкова, згідно з якими в. о. мера Ігор Терехова з великим відривом випереджає всіх можливих конкурентів. При цьому в прес-релізі КМІС не вказано, хто виступив замовником соціологічного дослідження. Гендиректор КМІС Володимир Паніотто в коментарі "Суспільному" пояснив, що нерозголошення замовника передбачено контрактом.

"Є замовник, який не оприлюднює себе. Ми навіть, чесно кажучи, не знаємо. Це якась особа, є конкретне прізвище, це один з політологів, який працює на різні політичні сили, тому я навіть сам не знаю, на кого він працює", - заявив Паніотто.

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