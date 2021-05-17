Націоналісти Білецького і "ЄС" діють у Харкові в інтересах Терехова, - експерт
"Нацкорпус" Андрія Білецького і "ЄС" Петра Порошенка стали союзниками в Харкові для допомоги в.о. мера Ігорю Терехову
Про це в блозі на сайті " Коментарі" написав політичний експерт Юрій Гаврилечко, передає RegioNews.
"Хто б сумнівався, що "Нацкорпус" Андрія Білецького рано чи пізно підсипле перцю в вибори мера, що насуваються в Харкові. Але щоб майданчиком для його гучних заяв раптом став абсолютно порошенківський ресурс - сайт "Букви" - це несподіваний камінг-аут. Адже не так вже й давно Білецький і його бойовики звинувачували Петра Олексійовича в покриванні корупції і злодійстві в оборонці і закидали його адміністрацію плюшевими свинями", - написав експерт.
За його словами, інакше, як альянсом "Нацкорпусу" і "Євросолідарності" важко пояснити появу розлогого інтерв'ю Білецького у виданні близького до Петра Порошенка. "Ну а заради кого вони зібралися дружити - зрозуміло з самого інтерв'ю. Воно виключно про вибори міського голови Харкова. І Білецький дуже нарочито підкреслив, що в.о. мера Ігор Терехов – єдиний сильний кандидат і єдиний продовжувач лінії покійного Геннадія Кернеса. У перекладі з харківського на загальнозрозумілий – Білецький сказав, що альтернативи Ігорю Терехову просто немає для більшості харків'ян", - вважає Гаврилечко.
"І що б він ще міг сказати, якщо його "Нацкорпус" - абсолютно піконтрольна Арсену Авакову організація, яка кроку не зробить без його схвалення і узгодження. Ну а Терехов - кандидат Авакова. Одже легка критика на адресу Терехова з боку Білецького є всього лише спробою сором'язливо прикрити готовність "Нацкорпусу" включитися у виборчу кампанію в Харкові на боці Ігоря Терехова", - вважає експерт.
Він також додав, що "майданчик Білецькому надала "Європейська солідарність". Це теж цікавий поворот, але прогнозований поворот. Політтехнологи і соціологи близькі до Порошенка допомагають Терехову. Свого кандидата у "ЄС" в Харкові немає, а, якщо буде, то його роль буде виключно технічною. Фракція "ЄС" у міськраді з Тереховим у більшості. І перемога Терехова на виборах – єдиний шанс для "ЄС" залишитися в Харкові хоч скільки-небудь значущою політичною силою. Ось так і виходить, що Білецький і Порошенко стали союзниками в Харкові для допомоги Терехову".
"А ось те, що вже зараз в бій вступає така важка артилерія – це точно з переляку. Мабуть інших ресурсів піднімати рейтинг Терехову вже немає", - підсумував експерт.
Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки міського голови Харкова виконує секретар міськради і колишній заступник Кернеса Ігор Терехов.
Як відомо, Терехов за часів, коли нинішній глава МВС Арсен Аваков очолював Харківську ОДА, був його заступником. Харківських правих радикалів відносять до орбіти впливу Авакова. Після смерті Кернеса праві радикали стали присутні на засіданнях Харківської міськради. Так, наприклад, під час засідання Харківської міськради в лютому цього року в. о. мера Терехов не зміг приборкати депутатський корпус, але йому допомогли радикали, які фізично зупиняли представників Партії Шарія. У багатьох депутатів виникли питання до Терехова, як до міськради потрапили націоналісти.