Націоналісти Білецького і "ЄС" діють у Харкові в інтересах Терехова, - експерт

Про це в блозі на сайті " Коментарі" написав політичний експерт Юрій Гаврилечко, передає RegioNews.

"Хто б сумнівався, що "Нацкорпус" Андрія Білецького рано чи пізно підсипле перцю в вибори мера, що насуваються в Харкові. Але щоб майданчиком для його гучних заяв раптом став абсолютно порошенківський ресурс - сайт "Букви" - це несподіваний камінг-аут. Адже не так вже й давно Білецький і його бойовики звинувачували Петра Олексійовича в покриванні корупції і злодійстві в оборонці і закидали його адміністрацію плюшевими свинями", - написав експерт.

За його словами, інакше, як альянсом "Нацкорпусу" і "Євросолідарності" важко пояснити появу розлогого інтерв'ю Білецького у виданні близького до Петра Порошенка. "Ну а заради кого вони зібралися дружити - зрозуміло з самого інтерв'ю. Воно виключно про вибори міського голови Харкова. І Білецький дуже нарочито підкреслив, що в.о. мера Ігор Терехов – єдиний сильний кандидат і єдиний продовжувач лінії покійного Геннадія Кернеса. У перекладі з харківського на загальнозрозумілий – Білецький сказав, що альтернативи Ігорю Терехову просто немає для більшості харків'ян", - вважає Гаврилечко.

"І що б він ще міг сказати, якщо його "Нацкорпус" - абсолютно піконтрольна Арсену Авакову організація, яка кроку не зробить без його схвалення і узгодження. Ну а Терехов - кандидат Авакова. Одже легка критика на адресу Терехова з боку Білецького є всього лише спробою сором'язливо прикрити готовність "Нацкорпусу" включитися у виборчу кампанію в Харкові на боці Ігоря Терехова", - вважає експерт.

Він також додав, що "майданчик Білецькому надала "Європейська солідарність". Це теж цікавий поворот, але прогнозований поворот. Політтехнологи і соціологи близькі до Порошенка допомагають Терехову. Свого кандидата у "ЄС" в Харкові немає, а, якщо буде, то його роль буде виключно технічною. Фракція "ЄС" у міськраді з Тереховим у більшості. І перемога Терехова на виборах – єдиний шанс для "ЄС" залишитися в Харкові хоч скільки-небудь значущою політичною силою. Ось так і виходить, що Білецький і Порошенко стали союзниками в Харкові для допомоги Терехову".

"А ось те, що вже зараз в бій вступає така важка артилерія – це точно з переляку. Мабуть інших ресурсів піднімати рейтинг Терехову вже немає", - підсумував експерт.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки міського голови Харкова виконує секретар міськради і колишній заступник Кернеса Ігор Терехов.