У Терехова "виборчий грунт" вже йде з-під ніг і він зривається, - експерт

Яніна Соколовська вважає, що випадок з нападом на журналіста охороною Терехова не останній

Яніна Соколовська вважає, що випадок з нападом на журналіста охороною Терехова не останній

Інцидент з нападом охорони в. о. мера Харкова Ігоря Терехова на журналіста в Харкові має бути розслідуваний і справу доведено до суду

Про це на своїй сторінці в Facebook написала журналіст, політичний експерт Яніна Соколовська.

Вона зазначила, що на цілком звичайне запитання журналіста Ігор Терехов просто повернувся до нього спиною, а от охорона в.о. мера навіть застосувала до журналіста силу.

"При цьому сталося це якраз під час зустрічі самого Ігоря Терехова з жителями одного з мікрорайонів Харкова, де, як оголошували її організатори, "можна буде задати всі ваші запитання". Однак, схоже, під таку категорію не підпадало пряме запитання журналіста RegioNews Іллі Колтунова про те, як Терехов збирається увічнювати пам'ять Геннадія Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено?"- написала Яніна Соколовська.

Вона додала, що зазвичай топ-чиновники просто уникають відповіді, коли їм не подобається те чи інше питання журналістів. Але цього разу за справу взялася Охорона Терехова, яка просто почала відтісняти журналіста Іллю Колтунова від в.о. мера, а в якийсь момент щодо журналіста навіть була застосована сила з боку охорони.

"А це вже, вибачте, підпадає під статтю 171 Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів", – додала Яніна Соколовська.

Крім того, вона вважає, що "виборчий грунт" йде з-під ніг Ігоря Терехова, а тому і відбуваються подібні випадки, коли охорона в.о. мера зривається на журналістах.

"У нормальному журналістському середовищі після такого інциденту спогад про Терехова зник би зі сторінок всіх шанованих видань, а також з телеекранів та інтернет-ресурсів аж до соцмереж - йому б оголосили бойкот. І ситуацією зайнялися б всерйоз правоохоронці", - написала експерт.

Резюмувавши, вона додала, що правоохоронцям часто наплювати на те, що журналістам заважають виконувати їх професійну діяльність, а тому такі, як Терехов, можуть дозволити собі все. І це, на її думку, не останній такий інцидент.

Нагадаємо, напередодні Охорона Ігоря Терехова напала на журналіста RegioNews, коли він спробував поставити питання про увічнення пам'яті покійного Геннадія Кернеса. Камера зафіксувала, що Терехов особисто просить охорону відтіснити журналіста.