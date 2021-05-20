Харьков пестрит рекламой Терехова, который еще только думает о мэрстве

Игорь Терехов считает, что сейчас рано говорить о его амбициях относительно должности харьковского городского головы

Об этом она заявил в интервью телеканалу АТН в программе "Віддзеркалення", подчеркнув, что в настоящее время не предпринимает никаких действий для своего избрания на пост мэра.

"Что касается мэрских амбиций – будет объявлено о начале изибрательной кампании – я объявлю о своем решении. Пока мы не говорим о предвыборной кампании", – сказал Игорь Терехов.

По словам Терехова, сейчас он просто делает все возможное, чтобы в Харькове жилось комфортно.

Отметим, что после того, как Терехов стал временно исполняющим обязанности городского головы Харькова, по всему городу были установлены билборды с его портретом.

При этом он постоянно проводит встречи с жителями города, зачастую с нарушением всех карантинных ограничений. Харьков продолжает быть в антилидерах по количеству заболевших на COVID-19.

На одной из последних встреч его охрана за вопрос об увековечивании памяти Кернеса напала на журналиста RegioNews Илью Колтунова.

Кроме того, проведенный недавно опрос КМИС по поводу электоральных предпочтений харьковчан, где лидирует Терехов, был проведен на коммерческой основе. Но заказчик не разглашается.

Напомним, после смерти Геннадия Кернеса Терехов стал и.о. мэра Харькова. Депутат горсовета Игорь Черняк подготовил апелляцию на решение Харьковского окружного административного суда, который признал законным избрание Игоря Терехова секретарем горсовета.

Напомним, 5 февраля 2021 года группа депутатов горсовета подала иск в Харьковский окружной админсуд о признании противоправным и отмене решения об избрании Игоря Терехова секретарем. Ранее полиция и прокуратура Харькова начали расследование законности пребывания Терехова на должности секретаря горсовета по заявлению депутата Алины Мустафаевой. Депутат настаивает на фиктивности письма от Геннадия Кернеса в горсовет с представлением кандидатуры Игоря Терехова на должность секретаря. Харьковский окружной административный суд не удовлетворил иск депутатов.

Как сообщал RegioNews, НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн грн на свою рекламу. Кроме того НАПК начало проверку в отношении секретаря Харьковского горсовета, и.о. городского головы Игоря Терехова по факту возможного нарушения закона Украины "О предотвращении коррупции".

Как ранее писал RegioNews, НАПК требует от секретаря Харьковского горсовета и и.о. мэра города Игоря Терехова объяснить, где он взял 1,6 млн грн на свою рекламу.

Напомним, 31 октября 2021 года в Харькове состоятся досрочные выборы городского головы. После смерти Геннадия Кернеса обязанности мэра Харькова исполняет секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов, который уже фактически начал вести избирательную кампанию.