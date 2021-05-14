Охоронці Терехова напали на журналіста RegioNews

Журналіст лише спробував запитати у Терехова, чому досі нічого не зроблено для увічнення пам'яті Геннадія Кернеса

Журналіст лише спробував запитати у Терехова, чому досі нічого не зроблено для увічнення пам'яті Геннадія Кернеса

Охоронці в.о. харківського міського голови Ігоря Терехова напали на журналіста RegioNews Іллю Колтунова, коли той намагався поставити тимчасовому очільнику міста питання щодо увічнення пам'яті Генадія Кернеса

Інцидент стався ввечері 13 травня на проспекті Ювілейному, на території Салтівського житлового масиву Харкова під час зустрічі Терехова з мешканцями. Попри заяву організаторів зустрічі, що Терехову "можна буде поставити всі питання, які вас цікавлять", в.о. мера, щойно почув від журналіста RegioNews запитання про те, як він збирається увічнювати пам'ять Кернеса і чому досі нічого для цього не було зроблено, повернувся до журналіста спиною та почав тікати. В той же час кілька чоловіків кремезної статури - охоронців Терехова почали поводитися агресивно, накинулися на журналіста, перешкоджаючи йому спілкуватися з Тереховим. У Іллі Колтунова намагалися вихопити з рук мікрофон, штовхали його, погрожували і ледь не повалили на землю. На вимоги журналіста припинити перешкоджати його професійній діяльності, надати можливість поставити питання посадовій особі та викликати поліцію охоронці Терехова не реагували. В підсумку Терехов сів в автомобіль та залишив місце зустрічі, так і не відповівши на поставлене питання. Редакція RegioNews вважає будь-яке насильство та перешкоджання діяльності журналістів неприпустимим, бачить у діях охорони Терехова ознаки порушення 171 статті Кримінального кодексу України "Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів" та готує відповідну заяву до поліції. Нагадаємо, напередодні Ігор Терехов ініціював опитування харків'ян щодо того, як треба увічнити у місті пам'ять померлого наприкінці минулого року очільника міста Генадія Кернеса. В той же час Терехов очолює Харківську міську раду та виконує обов'язки мера міста уже майже півроку але за цей час для увічнення пам'яті Кернеса нічого не було зроблено, а Терехов перейменував партію "Блок Кернеса Успішний Харків" на "Успішний Харків Ігор Терехов". Також нагадаємо, 31 жовтня цього року відбудуться дострокові вибори харківського міського голови.

.