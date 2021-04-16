Влада не здатна: в лікарні Харкова кисневі траси прокладають за гроші спонсорів – депутат

Через обмежену кількість точок лікарні виявилися паралізованими перед початком нової хвилі ковіду

Через обмежену кількість точок лікарні виявилися паралізованими перед початком нової хвилі ковіду

Фото: Громадське

У центральній клінічній лікарні № 5 «Укрзалізниці» в м. Харків немає коштів для створення кисневої траси, а влада не готова виділити гроші.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив депутат Харківської облради Володимир Скоробагач.

Він повідомив, що залізнична лікарня (ЦКЛ 5) є опорною лікарнею для прийому хворих з коронавірусом і має великий потенціал, не може повноцінно здійснювати цю функцію, тому що на всю лікарню є тільки шість кисневих точок.

Через таку обмежену кількості точок лікарні виявилися паралізованими перед початком нової хвилі ковіду і не могли приймати хворих. У відомчій лікарні немає коштів для створення кисневої траси, а влада не готова виділити гроші, – повідомив Скоробагач.

Железнодорожная больница (ЦКБ 5) имеет огромный потенциал для приема больных с ковидом. Но сейчас она не может... Posted by Vladimir Skorobagach on Friday, April 16, 2021

Він повідомив, що було прийнято рішення своїми силами провести кисень в цю лікарню.

Зовсім скоро там з'являться нові кисневі точки: 20 точок буде в одній реанімації, 30 - в іншій. Ще близько 50 - в палатах, – зазначив депутат облради.

Скоробагач також додав, що до робіт приступили вчора. Буде прокладена траса довжиною близько 1 км. В перспективі планується розширення кількості точок до 150.

Він нагадав, що ще в березні повідомляв про катастрофічну ситуацію з залізничними лікарнями, але почутий не був.

Я втомився чекати, коли влада візьметься за ці лікарні. Мені нестерпно чути десятки трагічних історій, яких можна було б уникнути. Ми вирішили не чекати, а взяти справу в свої руки! – підсумував Скоробагач.

Зазначимо, що Харків і область кілька тижнів поспіль лідирує за кількістю хворих і померлих від COVID-19. За минулу добу зафіксовано 1377 нових випадків і рекордна кількість смертей – 30.

З 11 квітня Харківська область перебуває в "червоній" зоні епіднебезпеки. Попри це, в місті у звичайному режимі працює громадський транспорт, будівельні гіпермаркети і магазини одягу.

Нагадаємо, раніше в ефірі програми "Право на владу" харківський волонтер Наталя Попова назвала введений в Харкові квазикарантин від Терехова повною катастрофою. За минулу добу в регіоні зафіксували 1343 нових випадки і 28 смертей від коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали, що хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одна суцільна брехня". Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міського освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.