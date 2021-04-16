У Терехова засекретили інформацію про тендери по ремонту житлових будинків – депутат

У міськраді ігнорують запити депутатів

У міськраді ігнорують запити депутатів

Про це повідомила депутат Харківської міськради від фракції "Слуга Народу" Аліна Мустафаєва, оприлюднивши відповідь від Департаменту ЖКГ міськради на свій запит з проханням надати інформацію про заплановані на цей рік ремонти під'їздів, покрівлі та внутрішньоквартальних доріг, передає RegioNews.

Два тижні я і моя команда намагалися отримати план ремонтних робіт на 2021 рік, який вже існує з грудня минулого року. Наші запити успішно ігнорували! І не відомо скільки б це тривало! Якби ми не вирішили самі поїхати в департамент і запросити в терміновому порядку надати план", – повідомила депутат.

За її словами, вся відповідь була вміщена в один "папірець" без будь-якої конкретики. Більш того, як зазначила Мустафаєва, мерія, в порушення закону про доступ до публічної інформації, адресувала шукати запитувані дані на порталі публічних закупівель Prozorro.

"Я написала на Терехова Ігоря Олександровича депутатський запит, щоб він надав мені план на 2021 рік всіх ремонтів під'їздів, доріг, дахів, внутрішньоквартальних доріг і так далі. З цінами. Скільки на кожен під'їзди або будинок виділено грошей і планується витратити. Цей план вже існує з грудня 2020 року. На що я отримую відписку, що "шановна ти, йди лісом і що потрібно дивись на сайті Prozorro". А на Prozorro, ви самі розумієте, за який час з'являється. Для чого вони не дають інформацію? Щоб ви не проконтролювали, щоб ви не питали куди поділися гроші, і щоб вони в процесі просто ділили бюджет. І на сьогодні я знаю, що кожен під'їзд чи будинок потихеньку викреслюється зі списку", – зауважила Мустафаєва.

Разом з тим, вона нагадала, що регулярно спілкується з харків'янами та на власні очі бачить результати "ремонтів", які за бюджетні гроші проводить мерія Терехова.

За день я і моя команда отримуємо кілька десятків повідомлень з проханням про допомогу або сприяння... Нещодавно ми отримали дзвінок від мешканки Харкова, яка не змогла достукатися до мерії – там звернення мешканців просто безжально ігноруються", – розповіла Мустафаєва в одному зі своїх відео, продемонструвавши жахливий стан лише одного житлового будинку.

"Роками служби ЖКГ міськради своєї байдужістю і жадібністю довели будинок до такого стану", – прокоментувала депутат побачене: величезні щілини у квартирах, прогнилі труби в підвалі, розбиті дороги у дворах, куди не зможе проїхати навіть швидка допомога.

Невже комунальні служби, депутати і Терехов на чолі з ними, що працюють довгі роки в міськраді і живуть в Харкові не помічають цього?!" – задається питанням Мустафаєва.

Як повідомлялося раніше, комунальне "Харківське ремонтно-будівельне підприємство", яким керує син Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові .



