Псевдолокдаун по-харківські: пробки в метро, працюючий "Епіцентр" і антилідерство по COVID

У Харкові працюють магазини одягу, будівельні гіпермаркети і проводяться "суботники"

У Харкові працюють магазини одягу, будівельні гіпермаркети і проводяться "суботники"

Фото: Facebook

Харківська область, яка з 11 квітня знаходиться в "червоній" зоні епідемічної небезпеки, продовжує бити антирекорди. Перевищені всі показники – епідпоріг, коефіцієнт виявлення випадків інфікування, рівень госпіталізацій і завантаженість ліжок з киснем. За 14 квітня в області зафіксовано 1168 випадків захворюваності та 29 смертей. У самому Харкові – 668 випадків.

Разом з тим міський транспорт продовжує працювати у звичайному режимі, а в години-пік спостерігається висока пасажирозавантаженість.Місцеві жителі фіксують такі факти і викладають їх в соцмережі, передає RegioNews.

Так, наприклад, експерт антикорупційного комітету в громадській раді при Харківській ОДА Руслан Гвілія опублікував фото , на яких видно, що харківське метро перевантажене пасажирами, які не дотримуються елементарних правил карантину.

Сьогодні в черговій з харківських пробок вирішив під'їхати 2 станції метро. Маски, дистанція – все це давно забуте в гонитві за поїздом, який збирає на платформі величезний натовп, адже ходить всього 1 раз в 6 хвилин!!!" – обурюється харків'янин.

Схожа ситуація і в непродовольчих магазинах, таких як "Епіцентр".

Так за інформацією шеф-редактора одного з харківських ЗМІ Євгена Боровських, попри локдаун, магазин продовжує працювати та приваблює сотні відвідувачів, які також не дотримуються правил соціальної дистанції та часто знаходяться без захисних масок.

Ілюстрація карантинного ідіотизму. Епіцентр. Перший день локдауна. Вхід вільний, людей море. Майже всі відділи "опечатані", але купити можна все. За ідіотською схемою", – зазначає він.

Крім того, що в Харкові працює все і він перебуває у "червоній зоні", міська влада ініціювала проведення "суботників".

Так, в минулу суботу, в Харківській міськраді оголосили черговий "суботник" – відправили співробітників мерії очищати місто замість комунальників.

"Але з початком локдауну співробітників вже не втримати - дуже вже всім хочеться безкоштовно прибрати рідне місто замість комунальників. Це ініціатива громадян, звичайно. Терехов не при чому, ні", – пише місцевий Telegram -канал.

Нагадаємо, раніше писали, що Терехов ігнорує заборони для "червоного" від COVID-19 Харкова.

Раніше в ефірі програми "Право на владу" харківський волонтер Наталя Попова назвала введений в Харкові квазікарантин від Терехова повною катастрофою. За минулу добу в регіоні зафіксували 1343 нових випадки і 28 смертей від коронавірусної інфекції.

Раніше ми писали, що хворих з Харкова, яких не змогли госпіталізувати в лікарні міста, везуть в медзаклади області. Крім того, за даними перевірки НСЗУ, фактична кількість ліжок для госпіталізації хворих коронавірусом не відповідає заявленому у двох міських лікарнях і двох відомчих лікарнях "Укрзалізниці".

Весь цей час міська влада відмовляється вводити "червону зону". Зазначимо, що усі показники для цього вже кілька днів як перевищені. Крім того, серйозно зросла кількість госпіталізацій дітей з тяжкою формою хвороби.

Київські волонтери охарактеризували ситуацію в місті з COVID-19, яку демонструє місцева влада, як "одна суцільна брехня". Волонтери навіть вимагали скликати позачергову сесію міської ради, щоб підняти питання про порушення кримінальних справ проти виконуючого обов'язки мера Харкова – Ігоря Терехова і керівника департаменту міського освіти через катастрофічну ситуацію з COVID-19.

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