Власть не способна: в больнице Харькова кислородные трассы прокладывают за деньги спонсоров – депутат

Из-за ограниченного количества точек больницы оказались парализованными перед началом новой волны ковида

Из-за ограниченного количества точек больницы оказались парализованными перед началом новой волны ковида

Фото: Громадське

У центральной клинической больницы № 5 «Укрзализныци» в г. Харькове нет средств для создания кислородной трассы, а власть не готова выделить деньги.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского облсовета Владимир Скоробагач.

Он сообщил, что железнодорожная больница (ЦКБ 5) является опорной больницей для приема больных с коронавирусом и имеет большой потенциал, не может полноценно осуществлять эту функцию, потому что на всю больницу есть только шесть кислородных точек.

Из-за такого ограниченного количества точек больницы оказались парализованными перед началом новой волны ковида и не могли принимать больных. У ведомственной больницы нет средств для создания кислородной трассы, а власть не готова выделить деньги, – сообщил Скоробагач.

Железнодорожная больница (ЦКБ 5) имеет огромный потенциал для приема больных с ковидом. Но сейчас она не может... Posted by Vladimir Skorobagach on Friday, April 16, 2021

Он сообщил, что было принято решение своими силами провести кислород в эту больницу.

Совсем скоро там появятся новые кислородные точки: 20 точек будет в одной реанимации, 30 - в другой. Ещё около 50 - в палатах, – отметил депутат облсовета.

Скоробагач также добавил, что к работам приступили вчера. Будет проложена трасса протяженностью около 1 км. В перспективе планируется расширение количества точек до 150.

Он напомнил, что еще в марте сообщал о катастрофической ситуации с железнодорожными больницами, но услышан не был.

Я устал ждать, когда власть примется за эти больницы. Мне невыносимо слышать десятки трагичных историй, которых можно было бы избежать. Мы решили не ждать, а взять дело в свои руки! – подытожил Скоробагач.

Отметим, что Харьков и область несколько недель подряд лидирует по количеству заболевших и умерших от COVID-19. За минувшие сутки зафиксировано 1377 новых случаев и рекордное количество смертей – 30.

С 11 апреля Харьковская область пребывает в "красной" зоне эпидопасности. Несмотря на это, в городе в обычном режиме работает общественный транспорт, строительные гипермаркеты и магазины одежды.

Напомним, ранее в эфире программы "Право на власть" харьковский волонтер Наталья Попова назвала введенный в Харькове квазикарантин от Терехова полной катастрофой. За минувшие сутки в регионе зафиксировали 1343 новых случая и 28 смертей от коронавирусной инфекции.

Ранее мы писали, что больных из Харькова, которых не смогли госпитализировать в больницы города, везут в медучреждения области. Кроме того, по данным проверки НСЗУ, фактическое количество коек для госпитализации больных коронавирусом не соответствует заявленному в двух городских больницах и двух ведомственных больницах "Укрзализныци".

Все это время городские власти отказываются вводить "красную зону". Отметим, что все показатели для этого уже несколько дней как превышены. Кроме того, серьезно возросло количество госпитализаций детей с тяжелой формой болезни.

Киевские волонтеры охарактеризовали ситуацию в городе с COVID-19, которую демонстрирует местная власть, как "одна сплошная ложь". Волонтеры даже требовали созвать внеочередную сессию городского совета, чтобы поднять вопрос о возбуждении уголовных дел против исполняющего обязанности мера Харькова – Игоря Терехова и руководителя департамента городского образования из-за катастрофической ситуации с COVID-19.