11:56  16 квітня
В МОЗ пояснили, чому Україна досі не отримала 3,9 млн доз COVID-вакцин
09:16  16 квітня
Вибори на 87 окрузі: ЦВК прийняла уточнений протокол за підсумками голосування
08:11  16 квітня
За добу на Донбасі зафіксували 7 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
16 квітня 2021, 14:40 705

Терехов працевлаштував скандального чиновника з корупційним шлейфом

16 квітня 2021, 14:40 705
Читайте также на русском языке
Роман Нехорошков фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів
Роман Нехорошков фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В.о. мера Харкова Ігор Терехов призначив першим заступником директора Департаменту цифрової трансформації міської ради Романа Нехорошкова, який фігурує в справі про розкрадання бюджетних коштів.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на інформацію, яку мерія надала депутатам Харківської міськради, передає RegioNews.

Відомо, що Терехов призначив Нехорошкова на посаду 9 квітня. Активісти також опублікували фото розпорядження.

Нехорошкова Романа Борисовича призначити з 13.04.2021 на посаду
першого заступника директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом зі збереженням 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування”, - йдеться в розпорядженні.

Немає опису світлини.

У Харківському антикорупційному центрі нагадують, що Роман Нехорошков більше 10 років очолював Департамент житлового господарства Харківської міської ради, де підряди отримували одні й ті самі підрядники.

Він також фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів. За даними слідства, Нехорошков створив організовану групу, в якій брали участь чотири особи.

Роман Нехорошков, будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями Олександра Лементи щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт”, - цитують активісти ухвалу суду.

Як повідомляв RegioNews, 12 квітня, стало відомо, що НАЗК почало перевірку стосовно секретаря Харківської міськради, в. о. міського голови Ігоря Терехова. Перевірка стосується можливого порушення закону України "Про запобігання корупції", зокрема, на предмет отримання подарунків.

Як раніше писав RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.

Також повідомлялося, що підприємство сина Ігоря Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Крім того, RegioNews писав, що депутати Харківської міськради проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергового філії сімейної клініки Ігоря Терехова "ОН Клінік".

Крім того, повідомлялося, що Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн.

Читайте також: Ігор Терехов. Тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Харкова. Досьє

призначення злочин Харків корупція горсовет Чиновник Ігор Терехов

У Терехова засекретили інформацію про тендери по ремонту житлових будинків – депутат
16 квітня 2021, 11:31
Колишнього посадовця Нацполіції підозрюють в отриманні мільйонного хабаря
16 квітня 2021, 11:19
У міській раді Одеси зафіксували спалах коронавірусу
15 квітня 2021, 17:00
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Сто днів Старуха: як голова Запорізької ОДА став місцевим Голобородьком
Шевченко в судах, Вірастюк проти юристів: чим жив 87-й округ після оголошення результатів виборів
Всі публікації »
Ігор Черняк
Марунич Дмитро
Олексій Голобуцький
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua