Терехов працевлаштував скандального чиновника з корупційним шлейфом

Роман Нехорошков фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів

Роман Нехорошков фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів

Фото: із відкритих джерел

В.о. мера Харкова Ігор Терехов призначив першим заступником директора Департаменту цифрової трансформації міської ради Романа Нехорошкова, який фігурує в справі про розкрадання бюджетних коштів.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр із посиланням на інформацію, яку мерія надала депутатам Харківської міськради, передає RegioNews.

Відомо, що Терехов призначив Нехорошкова на посаду 9 квітня. Активісти також опублікували фото розпорядження.

Нехорошкова Романа Борисовича призначити з 13.04.2021 на посаду

першого заступника директора Департаменту цифрової трансформації Харківської міської ради з посадовим окладом згідно зі штатним розписом зі збереженням 7 рангу посадової особи місцевого самоврядування”, - йдеться в розпорядженні.

У Харківському антикорупційному центрі нагадують, що Роман Нехорошков більше 10 років очолював Департамент житлового господарства Харківської міської ради, де підряди отримували одні й ті самі підрядники.

Він також фігурує у справі розкрадання бюджетних коштів. За даними слідства, Нехорошков створив організовану групу, в якій брали участь чотири особи.

Роман Нехорошков, будучи організатором та активним учасником створеної ним організованої злочинної групи, виконував в ній роль організатора, керівника, та безпосереднього виконавця, до функцій якого входило: узгодження фактичної вартості обладнання і матеріалів, які планують закупити для проведення будівельних робіт, їх завищену вартість, у тому числі різницю суми бюджетних коштів яку планують привласнити, що вказується в кошторисній документації, договорах і актах приймання виконаних будівельних робіт, контроль за діями Олександра Лементи щодо затвердження ним кошторисної документації до договорів та підписання актів приймання виконаних робіт”, - цитують активісти ухвалу суду.

Як повідомляв RegioNews, 12 квітня, стало відомо, що НАЗК почало перевірку стосовно секретаря Харківської міськради, в. о. міського голови Ігоря Терехова. Перевірка стосується можливого порушення закону України "Про запобігання корупції", зокрема, на предмет отримання подарунків.

Як раніше писав RegioNews, НАЗК вимагає від секретаря Харківської міськради та в.о. мера міста Ігоря Терехова пояснити, де він взяв 1,6 млн грн на свою рекламу.

Також повідомлялося, що підприємство сина Ігоря Терехова виграло 80% тендерів на ремонт будинків у Харкові.

Крім того, RegioNews писав, що депутати Харківської міськради проголосували за виділення земельної ділянки під будівництво чергового філії сімейної клініки Ігоря Терехова "ОН Клінік".

Крім того, повідомлялося, що Терехов хоче "освоїти" на футбольних полях зайвих 46 млн.

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