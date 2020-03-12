Голова Харківської ОДА закликав Кернеса закрити школи на карантин

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер закликав мера міста Кернеса виконати рішення Кабміну щодо карантину

Фото: Facebook сторінка Кучера

Голова Харківської обласної держадміністрації Олексій Кучер закликав мера міста Кернеса виконати рішення Кабміну щодо карантину

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.

Голова ОДА Олексій Кучер заявив, що облдержадміністрація розробила план дій щодо недопущення розповсюдження коронавіруса на території області.

Крім того, губернатор закликав владу Харкова виконати розпорядження Міністерства освіти України і закрити школи на карантин.

"У зв'язку з карантином відвідування навчальних закладів на всій території України забороняється! А навчальні заклади всіх рівнів і форм власності повинні бути закриті на карантин. Окремо хочу звернутися до представників харківської міської влади з вимогою відповідально поставитися до здоров'я харків'ян! Візьміть до уваги Постанову Кабміну і виконайте розпорядження МОН!" – написав губернатор.

Нагадаємо, що мер Харкова Геннадій Кернес відмовився виконувати рішення Кабінету міністрів про карантин у школах і дитсадках.

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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.

Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.

Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.