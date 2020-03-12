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12 березня 2020, 09:31 25

Італія посилила карантин через рекордне число жертв коронавірусу

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12 березня 2020, 09:31 25
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В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна від початку спалаху захворювання кількість людей - 196. Загальна кількість померлих від вірусу в країні складає 827
Фото: ansa.it
В Італії за минулу добу від коронавірусу померла рекордна від початку спалаху захворювання кількість людей - 196. Загальна кількість померлих від вірусу в країні складає 827

Як повідомляє RegioNews із посиланням на ANSA, також за останню добу кількість заражень в країні зросла на 2313 випадків і сягнуло 10 тисяч 590 осіб.

За словами голови агентства цивільного захисту Італії Анджело Борреллі, таке значне зростання пов'язане з тим, що дані попередніх днів з Ломбардії були неповними.

"Як ми говорили, дані Ломбардії були неповними, але насправді нинішнє зростання в рамках тренду останніх днів" - сказав чиновник і зазначив, що під час попереднього звіту не були враховані дані про хворобу близько 600 пацієнтів.

Як зазначається, загальна кількість випадків видужання в Італії також зросла - до 1045.

З огляду на це уряд Італії оголосив про нові обмеження у спробі запобігання поширення коронавірусу в країні. Про це повідомив прем’єр-міністр Джузеппе Конте.

Зокрема, посилення карантину передбачає закриття всіх магазинів, окрім продуктових і аптек, перукарнь, салонів краси, закладів харчування, в тому числі бари і ресторани.

"Діяльність сільськогосподарського, зоотехнічного та агропродовольчого секторів, включаючи поставки, які пропонують товари та послуги у зв'язку з цією діяльністю, буде гарантована відповідно до гігієнічних та санітарних норм" - сказав Конте.

За його словами, посилені заходи запроваджують на пару тижнів, а співгромадян Конте закликав не панікувати. "Не потрібно поспішати купувати продукти: продуктові магазини залишаються відкритими" - сказав прем’єр.

Зазначимо, на момент посилення карантину в Італії вже були закриті школи, спортзали, музеї, нічні клуби.

За даними карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, всього у світі кількість зареєстрованих випадків зараження на всіх континентах перевищила 126 тисяч, вилікувалися більш ніж 68 тис. людей.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію через коронавірус, а Україна припинила авіасполучення з Італією через коронавірус.

12 березня США припинила на 30 днів будь-яке сполучення з Європою, включаючи морські та авіаперевезення, щоб стримати поширення коронавірусу.


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