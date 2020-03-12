Мер Харкова відмовився виконувати рішення Кабміну щодо карантину в школах та садках
Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає RegioNews.
"Причина перша – за останні 20 днів ми спостерігаємо зниження рівня захворювань на ГРВІ у школах. Причина друга – куди батькам подіти своїх дітей на час тритижневого карантину, абсолютно незрозуміло, і для багатьох з них — цей час стає важким випробуванням. Але якщо хтось вважає, що для дитини краще найближчим часом пересидіти вдома – керівництво шкіл не буде проти, необхідно лише написати відповідну заяву на ім'я керівника навчального закладу. І, до речі, скоро канікули - з 23-го по 29-е березня", - пише Геннадій Кернес.
У той же час в середніх і старших класах буде скасована багатокабінетна система, навчальний процес буде проходити в одному класі.
Рішення про заборону масових заходів мер Харкова підтримав. З 12 березня і три найближчі тижні в місті будуть закриті театри і кінотеатри, цирк, розважальні центри та ігрові зони в шопінг-молах. Спортивні заходи переносяться, а для неспортивних вводиться обмеження на кількість учасників до 60 осіб.
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Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков наполегливо рекомендує народним депутатам скасувати закордонні відрядження у зв’язку з поширенням коронавірусу у світі.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. Влада столиці також з 12 березня запровадила обмеження.
Частину пунктів пропуску на державному кордоні України можуть тимчасово закрити у випадку погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірусну інфекцію COVID-19.
Також Кабмін виділяє на боротьбу з коронавірусом 100 мільйонів гривень.
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