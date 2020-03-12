Глава Харьковской ОГА призвал Кернеса закрыть школы на карантин

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призвал мэра города Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине

Фото: Facebook страница Кучера

Глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер призвал мэра города Кернеса выполнить решение Кабмина о карантине

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Глава ОГА Алексей Кучер заявил, что облгосадминистрацией разработан план действий по недопущению распространения коронавируса на територии области.

Кроме того, губернатор призвал власти Харькова выполнить распоряжение Министерства образования Украины и закрыть школы на карантин.

"В связи с карантином посещение учебных заведений на всей территории Украины запрещается! А учебные заведения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин. Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН!” – написал губернатор.

Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета министров о карантине в школах и детсадах.

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Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.

Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.