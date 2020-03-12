Глава Харьковской ОГА призвал Кернеса закрыть школы на карантин
Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.
Глава ОГА Алексей Кучер заявил, что облгосадминистрацией разработан план действий по недопущению распространения коронавируса на територии области.
Кроме того, губернатор призвал власти Харькова выполнить распоряжение Министерства образования Украины и закрыть школы на карантин.
"В связи с карантином посещение учебных заведений на всей территории Украины запрещается! А учебные заведения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин. Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН!” – написал губернатор.
Напомним, что мэр Харькова Геннадий Кернес отказался выполнять решение Кабинета министров о карантине в школах и детсадах.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков настоятельно рекомендует народным депутатам отменить заграничные командировки в связи с распространением коронавируса в мире
Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. Власти столицы с 12 марта также ввели ограничения.
Часть пунктов пропуска на государственной границе Украины могут временно закрыть в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью на коронавирусную инфекцию COVID-19.
Также Кабмин выделяет на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.
- 16:49 12 марта На востоке Украины погиб разведчик из Одесской области
- 16:45 12 марта В Черниговской области с карт исчезло село
- 16:28 12 марта Полицейские офицеры общин Хмельницкой области получили 43 автомобиля
- 16:23 12 марта Коронавирус: две авиакомпании отменили рейсы из Запорожья
- 16:23 12 марта В столичных автопарках могут появиться 200 автобусов
- 16:21 12 марта Не целовать иконы и слушать службу дома: УГКЦ дала рекомендации относительно коронавируса
- 12:57 12 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:02 07 марта Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
- 15:50 08 марта Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
- 13:11 11 марта Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
- 16:45 08 марта Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
- 12:37 08 марта Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой