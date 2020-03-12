Черкаський виконком прийняв рішення по карантину

Виконком у Черкасах запровадив у місті карантин з 12 березня по 3 квітня

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Виконком у Черкасах запровадив у місті карантин з 12 березня по 3 квітня

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцеве джерело 18000. Карантин запровадили в усіх закладах освіти незалежно від форми власності та сфери управління, включно із дошкільними, вищими і професійно-технічними. Також члени виконкому обговорили проведення дезінфекції громадського транспорту, обмеження роботи розважальних закладів і масових заходів. Як повідомляли RegioNews раніше, уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі.

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