Економічна підтримка Харківщини: Зеленський анонсував пільги для бізнесу

Фото: Харківська ОВА

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області заявив про подальшу державну підтримку регіону. Зокрема, йшлося про створення спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях — для збереження робочих місць та українського виробництва

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

"Цінуємо увагу Президента Володимира Зеленського до Харківщини і дякуємо за постійну підтримку наших людей!", — зазначив очільник ОВА.

У межах візиту Глава держави також провів наради з громадами, волонтерами, підприємцями, медикам, освітянами та відвідав позиції українських військових на Вовчанському та Липецькому напрямках.

Фото: Харківська ОВА

Захисники отримали державні нагороди: ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня, Данила Галицького, а також медалі "За військову службу Україні".

Фото: Харківська ОВА

Також Президент відвідав молодіжний хаб "Літера" на базі обласної дитячої бібліотеки, де зустрівся зі школярами та студентами.

Нагадаємо, Харківщина — серед лідерів за залученням грантів на відкриття бізнесу в громадах. Уже 1027 підприємств отримали понад 5,1 млрд грн державної підтримки на модернізацію виробництва та нове обладнання.