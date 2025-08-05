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05 серпня 2025, 15:19

Підприємців Харківщини запрошують на бізнес-тренінги для стабільного заробітку

05 серпня 2025, 15:19
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Естонська рада у справах біженців запускає новий етап онлайн-програми "Стійкі ініціативи для самозайнятості" (RISE), спрямованої на допомогу українцям у створенні та розвитку власного бізнесу. Програма реалізується за підтримки регіональних партнерів, зокрема Харківської ОВА

Про це повідомив Харківський обласний центр зайнятості, передає RegioNews.

RISE складається з трьох основних компонентів:

  • Бізнес-тренінги – навчання від компанії "ВЕБПРОМО" з маркетингу, фінансів, брендингу, юриспруденції та презентацій бізнес-ідей.
  • Менторська підтримка – до 4 місяців супроводу від досвідчених експертів.
  • Бізнес-гранти – до $2000 на запуск нового бізнесу або до $5000 на розширення наявного мікробізнесу.

Програма орієнтована на постраждалих від війни мешканців Дніпропетровської, Кіровоградської, Полтавської, Харківської та Черкаської областей.

Подати заявку можуть громадяни України, які постійно проживають на підконтрольній території. Люди з бізнес-ідеями або вже чинні підприємці (ФОП), чий мікробізнес налічує не більше 10 працівників.

Бізнес має бути зареєстрований у одній із вказаних п1яти областей.

Важлива умова – відсутність боргів, судових процесів або порушень трудового законодавства.

Після перевірки документів учасники пройдуть навчання, а найперспективніші бізнес-плани отримають фінансування. Заявки оцінюватиме експертне журі за реалістичністю, бізнес-потенціалом, фінансовими прогнозами та презентацією.

Дедлайн подачі заявок – 13 серпня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Харківської області заявив про подальшу державну підтримку регіону. Зокрема, йшлося про створення спеціальних умов для бізнесу на прифронтових і прикордонних територіях — для збереження робочих місць та українського виробництва

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