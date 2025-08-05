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У половині 2025 року компанії, що входять до Асоціації ритейлерів України, активізували розширення торговельної мережі. Понад 1000 магазинів відкрили двері для покупців

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

За перші шість місяців 2025 року компанії відкрили в Україні 1 056 магазинів. При цьому 326 магазинів закрились. Таким чином, фіксують приріст у 730 торговельних об'єктів в Україні. Станом на липець вісім основних галузей ритейлу об’єднували 113 мереж із загальною кількістю 23 892 магазини.

Лідером за кількістю торговельних об'єктів є Київ та Київська область. Там працюють 5 622 магазини. Також приріст є в Дніпропетровській та Львівській областях: там нараховут понад 2 000 магазинів у кожному регіоні. В Одеській і Харківській областях кількість торгових точок перевищує 1 000.

Нагадаємо, раніше фахівці проводили опитування серед підприємців для Міністерства економіки та Міністерства цифрової трансформації. 7,8% компаній уважають, що їх фінансово-економічний стан суттєво погіршиться, 29,9% переконані, що він покращиться або суттєво покращиться.

При цьому 21,2% опитаних власників бізнеса назвали фінансово-економічний стан своїх компаній поганим, 61,5% — задовільним або посереднім. Відмінною або доброю ситуацію називають 17,3% опитаних підприємців.