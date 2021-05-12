Прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі"
Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в Комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків на понад 18 млн грн під час проведення ремонту доріг у Києві.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.
Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1,9 млрд грн. - здійснювала роботи з ремонту дорожнього покриття столиці.
При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, - йдеться в повідомленні.
Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних у схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.
В "Київавтодорі" сьогодні шукають первинні фінансові документи та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.
Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.
Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації).
Столична прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки у корпорації "Київавтодор" Київська міська прокуратура спільно з...Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021
Як повідомлялося, сьогодні ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора.