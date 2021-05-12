15:19  12 травня
Уряд створив Бюро економічної безпеки: які основні завдання відомства
16:06  12 травня
Данілов назвав ознаку, за якою будуть зараховувати до списку олігархів
15:44  12 травня
Чиновницю "Приватбанку” оголосили в розшук за розтрату 8,2 млрд грн
UA | RU
UA | RU
12 травня 2021, 17:24 6

Прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі"

12 травня 2021, 17:24 6
Читайте также на русском языке
Напередодні обшукували підрядні організації, які виконували роботи на замовлення автодору
Напередодні обшукували підрядні організації, які виконували роботи на замовлення автодору
Фото Київської міської прокуратури
Читайте также
на русском языке

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в Комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків на понад 18 млн грн під час проведення ремонту доріг у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1,9 млрд грн. - здійснювала роботи з ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, - йдеться в повідомленні.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних у схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

В "Київавтодорі" сьогодні шукають первинні фінансові документи та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації).

Столична прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки у корпорації "Київавтодор" Київська міська прокуратура спільно з...

Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Як повідомлялося, сьогодні ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора.

Також у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень. Обшуки проводять для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Учора тривали обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

обшуки Київ прокуратура ДФС дороги Київавтодор

Прокуратура оголосила підозру двом чиновникам і підряднику "Спецжитлофонду”
12 травня 2021, 17:20
У "Київзеленбуді" прокоментували вчорашні обшуки в їхніх офісах
12 травня 2021, 10:35
Ховатись не буде: Медведчук прокоментував обшуки у себе вдома
12 травня 2021, 08:39
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Андрій Смолій
Михайло Басараб
Юрій Чевордов
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram