Прокуратура з ДФС проводять обшуки у "Київавтодорі"

Напередодні обшукували підрядні організації, які виконували роботи на замовлення автодору

Напередодні обшукували підрядні організації, які виконували роботи на замовлення автодору

Фото Київської міської прокуратури

Київська міська прокуратура спільно з ГУ ДФС у м. Києві проводить обшуки в Комунальній корпорації «Київавтодор» в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків на понад 18 млн грн під час проведення ремонту доріг у Києві.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1,9 млрд грн. - здійснювала роботи з ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові з службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, - йдеться в повідомленні.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних у схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

В "Київавтодорі" сьогодні шукають первинні фінансові документи та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 212 КК України.

Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської держадміністрації).

Столична прокуратура спільно з ДФС проводить обшуки у корпорації "Київавтодор" Київська міська прокуратура спільно з... Posted by Київська міська прокуратура on Wednesday, May 12, 2021

Як повідомлялося, сьогодні ДФС і прокуратура проводять обшуки в департаменті земельних ресурсів КМДА.Також обшукують приміщення приватного підприємства та житло його директора.

Також у "Спецжитлофонді" проходять обшуки: підозрюють розкрадання понад 10 мільйонів гривень. Обшуки проводять для виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Учора тривали обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.