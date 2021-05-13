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13 травня 2021, 10:42 9

Слідчі ДБР прийшли з обшуками до Тупицького, – ЗМІ

13 травня 2021, 10:42 9
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Обшуки проводять відповідно до ухвали суду
Обшуки проводять відповідно до ухвали суду
Фото з відкритих джерел
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У будинку Олександра Тупицького відбувається обшук. Слідчі Державного бюро розслідувань прийшли до нього зранку 13 травня.

Про це повідомляє zn.ua, передає RegioNews.

Обшуки проводять відповідно до ухвали Печерського суду. Правоохоронці обшукують будинок у присутності Тупицького, його дружини, двох малих дітей та адвоката.

В ухвалі зазначили, що обшуки тривають задля виявлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, пошук знаряддя порушення або майна, набутого у результаті його вчинення, а також для встановлення розшукуваних людей.

В ухвалі не розповіли про докази, адже клопотання обмежене таємницею досудового розслідування. Засідання суду, на якому ухвалили рішення про обшуки, проводилося в закритому режимі.

Як повідомлялося, вчора суд щодо Тупицького перенесли: фігурант знову не прийшов на засідання. Наступне засідання суду має відбутися 19 травня.

Тим часом у Зеленського вважають, що Тупицький свідомо не приходить в суд, щоб йому не обрали запобіжний захід. Нардеп Веніславський каже, що захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства.

Нагадаємо, 8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна оскаржили в КСУ. Подання надійшло від 49 депутатів

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Раніше, 26 лютого, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. Вперше президент вже усував Тупицького з посади на два місяці в грудні 2020 року.

обшуки ДБР Печерський суд Постанова Олександр Тупицький

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