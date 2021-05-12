У "Київзеленбуді" прокоментували вчорашні обшуки в їхніх офісах
Керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд» запевняє, що сприяє розслідуванню справи про ухилення підрядних організацій від сплати податків під час реконструкції парків і скверів.
Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуду" у Facebook, передає RegioNews.
КО "Київзеленбуд" всебічно сприяє та надає усі необхідні документи у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку правоохоронним органам у розслідуванні щодо дій підрядних організацій в рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів, - ідеться у повідомленні.
Генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король підкреслив, що у Київзеленбуді відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.
Ми максимально відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо у встановленні істини та всіх обставин у рамках кримінального провадження ДФС України, - додав Олексій Король.
КО "Київзеленбуд" сприяє слідству і надає всі документи для всебічного розслідування щодо підрядних організацій, які...Posted by КО "Київзеленбуд" on Tuesday, May 11, 2021
Як повідомлялося вчора, відбулися обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.