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12 травня 2021, 10:35 10

У "Київзеленбуді" прокоментували вчорашні обшуки в їхніх офісах

12 травня 2021, 10:35 10
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Керівництво комунального об’єднання заперечує наявність заборгованості зі сплати податків
Керівництво комунального об’єднання заперечує наявність заборгованості зі сплати податків
Фото Київської міської прокуратури
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Керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд» запевняє, що сприяє розслідуванню справи про ухилення підрядних організацій від сплати податків під час реконструкції парків і скверів.

Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуду" у Facebook, передає RegioNews.

КО "Київзеленбуд" всебічно сприяє та надає усі необхідні документи у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку правоохоронним органам у розслідуванні щодо дій підрядних організацій в рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів, - ідеться у повідомленні.

Генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король підкреслив, що у Київзеленбуді відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

Ми максимально відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо у встановленні істини та всіх обставин у рамках кримінального провадження ДФС України, - додав Олексій Король.

КО "Київзеленбуд" сприяє слідству і надає всі документи для всебічного розслідування щодо підрядних організацій, які...

Posted by КО "Київзеленбуд" on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося вчора, відбулися обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.

обшуки Київ прокуратура комунальні підприємства податки

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