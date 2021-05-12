У "Київзеленбуді" прокоментували вчорашні обшуки в їхніх офісах

Керівництво комунального об’єднання заперечує наявність заборгованості зі сплати податків

Керівництво комунального об’єднання заперечує наявність заборгованості зі сплати податків

Фото Київської міської прокуратури

Керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд» запевняє, що сприяє розслідуванню справи про ухилення підрядних організацій від сплати податків під час реконструкції парків і скверів.

Про це повідомляє пресслужба "Київзеленбуду" у Facebook, передає RegioNews.

КО "Київзеленбуд" всебічно сприяє та надає усі необхідні документи у встановленому кримінально-процесуальним законодавством порядку правоохоронним органам у розслідуванні щодо дій підрядних організацій в рамках кримінального провадження в частині можливого ухилення від сплати податків під час проведення капітальних ремонтів та реконструкцій деяких столичних парків і скверів, - ідеться у повідомленні.

Генеральний директор "Київзеленбуду" Олексій Король підкреслив, що у Київзеленбуді відсутня будь-яка заборгованість по сплаті податків до бюджету.

Ми максимально відкриті та прозорі у своїй діяльності та сприяємо у встановленні істини та всіх обставин у рамках кримінального провадження ДФС України, - додав Олексій Король.

КО "Київзеленбуд" сприяє слідству і надає всі документи для всебічного розслідування щодо підрядних організацій, які... Posted by КО "Київзеленбуд" on Tuesday, May 11, 2021

Як повідомлялося вчора, відбулися обшуки у комунальному "Київзеленбуді" щодо ухилення від податків. Йдеться про ймовірне нанесення бюджету збитків більш ніж на 30 млн гривень.