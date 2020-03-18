У Бахмуті тролейбуси відправили на карантин

У Бахмуті Донецької області 18 березня з 12 години дня зупиняють рух електротранспорту на всіх маршрутах, бо не можуть забезпечити 10 людей у тролейбусі

Фото: Бахмутелектротранс

У Бахмуті Донецької області 18 березня з 12 години дня зупиняють рух електротранспорту на всіх маршрутах, бо не можуть забезпечити 10 людей у тролейбусі

Про це, як повідомляє RegioNews, пише Вільне радіо з посиланням на директора КП "Бахмутелектротранс” Володимира Капаруніна.

"Я не зможу забезпечити 10 людей у тролейбусі. Це будуть виламані двері, розбиті вікна. Ось зупинився я на зупинці висадити одного пасажира. Один з десяти виходить. На зупинці стоїть 20. Вони ж у будь-якому разі будуть ломитися у тролейбус”, – цитує видання директора КП "Бахмутелектротранс”.

За словами Капаруніна, штраф за невиконання постанови накладається на водія, а "персонал бахмутських тролейбусів не заробляє стільки, щоб сплачувати штрафи”.

На час карантину місцевим мешканцям рекомендують пересісти в автобуси та маршрутні таксі. Також містяни можуть скористатися послугами легкового таксі.

Нагадаємо, Кабмін під час засідання 16 березня прийняв рішення про тимчасове припинення залізничних, авіа та автобусних міжміських і міжобласних пасажирських перевезеннях з 12:00 середи, 18 березня.

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Також нагадаємо, 11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.