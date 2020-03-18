В Бахмуте троллейбусы отправили на карантин

В Бахмуте Донецкой области 18 марта с 12:00 дня останавливают движение электротранспорта на всех маршрутах, потому что не могут обеспечить 10 человек в троллейбусе

Фото: Бахмутэлектротранс

В Бахмуте Донецкой области 18 марта с 12:00 дня останавливают движение электротранспорта на всех маршрутах, потому что не могут обеспечить 10 человек в троллейбусе

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