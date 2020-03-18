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18 марта 2020, 15:21 3

В Бахмуте троллейбусы отправили на карантин

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18 марта 2020, 15:21 3
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В Бахмуте Донецкой области 18 марта с 12:00 дня останавливают движение электротранспорта на всех маршрутах, потому что не могут обеспечить 10 человек в троллейбусе
Фото: Бахмутэлектротранс
В Бахмуте Донецкой области 18 марта с 12:00 дня останавливают движение электротранспорта на всех маршрутах, потому что не могут обеспечить 10 человек в троллейбусе

Об этом, как сообщает RegioNews, пишет Вільне радіо со ссылкой на директора КП "Бахмутэлектротранс" Владимира Капарунина.

"Я не смогу обеспечить 10 человек в троллейбусе. Это будут выломанные двери, разбитые окна. Вот остановился я на остановке высадить одного пассажира. Один из десяти получается. На остановке стоит 20. Они же в любом случае будут ломиться в троллейбус", - цитирует издание директора КП "Бахмутелектротранс".

По словам Капарунина, штраф за невыполнение постановления накладывается на водителя, а "персонал бахмутских троллейбусов не зарабатывает столько, чтобы платить штрафы".

На время карантина местным жителям рекомендуют пересесть в автобусы и маршрутные такси. Также горожане могут воспользоваться услугами легкового такси.

Напомним, Кабмин во время заседания 16 марта принял решение о временном прекращении железнодорожных, авиа и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозках с 12:00 среды, 18 марта.

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Также напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украиназакрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.


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