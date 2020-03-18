В Бахмуте троллейбусы отправили на карантин
Об этом, как сообщает RegioNews, пишет Вільне радіо со ссылкой на директора КП "Бахмутэлектротранс" Владимира Капарунина.
"Я не смогу обеспечить 10 человек в троллейбусе. Это будут выломанные двери, разбитые окна. Вот остановился я на остановке высадить одного пассажира. Один из десяти получается. На остановке стоит 20. Они же в любом случае будут ломиться в троллейбус", - цитирует издание директора КП "Бахмутелектротранс".
По словам Капарунина, штраф за невыполнение постановления накладывается на водителя, а "персонал бахмутских троллейбусов не зарабатывает столько, чтобы платить штрафы".
На время карантина местным жителям рекомендуют пересесть в автобусы и маршрутные такси. Также горожане могут воспользоваться услугами легкового такси.
Напомним, Кабмин во время заседания 16 марта принял решение о временном прекращении железнодорожных, авиа и автобусных междугородных и межобластных пассажирских перевозках с 12:00 среды, 18 марта.
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Также напомним, 11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.
16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украиназакрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.
С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.
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