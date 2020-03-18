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Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
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18 березня 2020, 14:41 9

Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом

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18 березня 2020, 14:41 9
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Уряд України дозволив Державній прикордонній службі самостійно приймати рішення щодо перетину українцями адміністративного кордону з анексованим Кримом у випадку гуманітарних причин
Фото: krymr.com
Уряд України дозволив Державній прикордонній службі самостійно приймати рішення щодо перетину українцями адміністративного кордону з анексованим Кримом у випадку гуманітарних причин

Як передає RegioNews, про це заявив віце-прем'єр Олексій Резніков на засіданні уряду 18 березня.

"У нас існує дискреція надання дозволу прикордонною службою у разі перетинання державного кордону, але її немає щодо перетинання адміністративного кордону. У зв'язку з консультаціями вчора з представниками громадських та правозахисних організації, при перетині КПВВ ТОТ АР Крим іноді необхідно прийняття рішення з гуманітарних причин прикордонній службі, щоб вони могли надавати дозвіл на перетин админграницы", - сказав він.

За його словами, Кабмін вніс зміни до свого розпорядження про посилення обмежувальних заходів на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Таким чином, виїзд та в'їзд в ТОТ АР Крим і міста Севастополя громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови ДПСУ з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, у аннексированном Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом у зв'язку з відвідуванням "коронавірусних" територій або контактів з потенційними носіями вірусу.


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