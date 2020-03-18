Кабмін пом'якшив порядок перетину адмінкордону з Кримом
Як передає RegioNews, про це заявив віце-прем'єр Олексій Резніков на засіданні уряду 18 березня.
"У нас існує дискреція надання дозволу прикордонною службою у разі перетинання державного кордону, але її немає щодо перетинання адміністративного кордону. У зв'язку з консультаціями вчора з представниками громадських та правозахисних організації, при перетині КПВВ ТОТ АР Крим іноді необхідно прийняття рішення з гуманітарних причин прикордонній службі, щоб вони могли надавати дозвіл на перетин админграницы", - сказав він.
За його словами, Кабмін вніс зміни до свого розпорядження про посилення обмежувальних заходів на адмінкордоні з окупованим Кримом.
Таким чином, виїзд та в'їзд в ТОТ АР Крим і міста Севастополя громадян України за наявності підстав гуманітарного характеру здійснюється за рішенням голови ДПСУ з негайним інформуванням Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Нагадаємо, у аннексированном Криму понад 130 осіб перебувають під наглядом у зв'язку з відвідуванням "коронавірусних" територій або контактів з потенційними носіями вірусу.
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