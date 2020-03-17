Кабмін заборонив пасажирські перевезення між містами та масові заходи

З 17 березня по всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб. Також свою роботу повинні припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри

Фото: facebook/KabminUA

З 17 березня по всій території України заборонені будь-які масові заходи за участю більше 10 осіб. Також свою роботу повинні припинити всі заклади громадського харчування та розважальні центри

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу уряду.

"З 17 березня в Україні заборонено проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних і інших заходів, в яких бере участь більше 10 осіб", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, можна проводити тільки заходи, необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування.

Крім того, з 17 березня повинні припинити роботу закладу громадського харчування (кафе, ресторани), торгово-розважальні центри, інші установи розважальної діяльності, фітнес-центри, заклади культури.

При цьому доставка їжі може працювати, якщо персонал має відповідний індивідуальний захист. Також дозволена робота продуктових магазинів, АЗС, аптек, банківська та страхова діяльність.

Крім того, Кабмін під час засідання 16 березня прийняв рішення про тимчасове припинення залізничних, авіа та автобусних міжміських і міжобласних пасажирських перевезеннях з 12:00 середи, 18 березня.

З 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.

Також заборонено з 18 березня по 3 квітня:

- на всій території нашої держави регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні;

- перевезення більше 10 пасажирів одночасно в трамваях, тролейбусах і автомобільному транспорті, в автобусах, що виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 16 березня Володимир Зеленський закликав з 18 березня припинити роботу метрополітену, а також заборонити міжміське та міжобласне пасажирське сполучення.

"Укрзалізниця" повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди - без стягнення додаткових зборів

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.