Росіяни вдарили по Дніпропетровщині: пошкоджена інфраструктура
У п'ятницю вдень, 22 листопада, російська армія атакувала Дніпровський район Дніпропетровщини. Є пошкодження інфраструктури
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Пошкоджена інфраструктура. Зараз всі деталі уточнюємо", — йдеться у повідомленні.
Сергій Лисак закликав населення не нехтувати сигналами повітряних тривог.
Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.
ППО збила шість ракет, якими Росія атакувала Дніпро.
Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.
Також вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків. Загалом постраждали 26 людей.