Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32

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Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", – розповів він.

За його даними, у лікарнях перебувають 12 людей, серед них одна дитина.

"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", – зазначив Вілкул.

Нагадаємо, вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків. Ввечері завершилися рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.