Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зросла до 32
Внаслідок російського удару по Кривому Рогу 32 людини дістали поранення, зокрема, двоє дітей
Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.
"До 32 зросла кількість постраждалих від удару, з них 2 дітей", – розповів він.
За його даними, у лікарнях перебувають 12 людей, серед них одна дитина.
"Двоє дорослих у тяжкому стані. Всім надається вся необхідна допомога", – зазначив Вілкул.
Нагадаємо, вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків. Ввечері завершилися рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.
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