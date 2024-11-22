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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Берислав, Станіслав, Комишани, Садове, Антонівка та Зеленівка.

Російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області внаслідок чого пошкоджений один приватний будинок. Також окупанти понівечили газопровід, господарську споруду та приватний автомобіль.

Через російські удари одна людина загинула, ще двоє – отримали поранення.

Нагадаємо, впродовж 21 листопада окупанти завдали 172 удари по 10 населених пунктах Запорізької області.