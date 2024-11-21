Росіяни атакували Кривий Ріг: частково зруйнована адмінбудівля, є постраждалі
В четвер, 21 листопада, російські військові атакували Кривий ріг на Дніпропетровщині
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Внаслідок удару частково зруйнована адмінбудівля. Пошкоджені дві житлові двоповерхівки.
Відомо про двох постраждалих. Це 32-річний чоловік та 24-річна жінка. Вони у лікарні в стані середньої тяжкості.
Інформація ще уточнюється.
Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська завдали ракетних ударів по Дніпру. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали щонайменше дві людини.
Також був пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю.
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