Зеленський підтвердив застосування Росією нової ракети по Дніпру

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету

Про це президент сказав у своєму відеозверненні, передає RegioNews.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики: швидкість, висота - міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", - сказав він.

Зеленський додав, що Росія шукає по світу зброю - то в Ірані, то в Північній Кореї.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

ППО збила шість ракет Х-101, якими Росія атакувала Дніпро.