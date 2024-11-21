Росіяни вдарили ракетами по Дніпру: зруйноване підприємство, виникли пожежі

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Сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"З раннього ранку агресор масовано атакував область. Інформація щодо наслідків уточнюється. На зараз відомо про пошкодження промислового підприємства у Дніпрі. Також у місті сталося дві пожежі", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак додав, що вночі російська армія била з артилерії та РСЗВ "Град" по Нікопольщині – райцентру, Покровській та Червоногригорівській громадах. На щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, напередодні російська армія завдала ракетного удару по місту Прилуки на Чернігівщині. Виникла пожежа, постраждав чоловік.