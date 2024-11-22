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22 ноября 2024, 14:45

Россияне ударили по Днепропетровщине: повреждена инфраструктура

22 ноября 2024, 14:45
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В пятницу днем, 22 ноября, российская армия атаковала Днепровский район Днепропетровской области. Есть повреждения инфраструктуры

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Повреждена инфраструктура. Сейчас все детали уточняем", - говорится в сообщении.

Сергей Лысак призвал население не пренебрегать сигналами воздушных тревог.

Напомним, утром 21 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали два человека.

ПВО сбила шесть ракет, которыми Россия атаковала Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Также днем 21 ноября российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Среди пострадавших – двое подростков. В общей сложности пострадали 26 человек.

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