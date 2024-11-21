Після удару міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив з заявою

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що російські війська для ранкового удару по Дніпру використали ракету середньої дальності "Орєшнік"

Про це очільник Кремля сказав у своєму звернення ввечері 21 листопада, передає RegioNews.

Путін заявив, що Росія завдала удару начебто по об'єкту оборонно-промислового комплексу в Дніпрі.За його словами, цей пуск ракети був випробувальним. Він додав, що це балістична ракета в без'ядерному гіперзвуковому оснащенні.

Також російський диктатор заявив, ніби засобів протидії ракетам "Орєшнік" зараз не існує. За його словами, ці ракети рухаються зі швидкістю 2,5-3 кілометри на секунду.

За його словами, застосування цієї ракети стало відповіддю на атаки Збройних сил України 19 і 21 листопада по цілях в Брянській і Курській областях з застосуванням американських ракет ATACMS і франко-англійськіих Storm Shadow.

Також Путін назвав застосування "Орєшніка" відповіддю на те, що США планують виробляти і розгортати ракети середньої і меншої дальності.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

До того з'явилася інформація, що під час ранкової атаки на Дніпро російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж".