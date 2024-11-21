Через ракетну атаку на Дніпро постраждали дві людини, — ОВА

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Внаслідок ракетної атаки на Дніпро сьогодні вранці, 21 листопада, постраждали щонайменше двоє людей. Є руйнування цивільної інфраструктури

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За оновленими даними, через атаку пошкоджене промислове підприємство та два приватні будинки. Виникли пожежі, їх загасили.

"Постраждало, попередньо, дві людини. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці. 42-річна жінка – госпіталізована", — йдеться у повідомленні.

Сергій Лисак уточнив, що під час ранкового удару був пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. На щастя, люди не постраждали.

Крім цього, є руйнування у гаражному кооперативі. На місці "прильоту” виникла пожежа. Понівечені дев'ять гаражів.

На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби. Постраждалим надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту.

Нагадаємо, сьогодні вранці, 21 листопада, російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі.

Як відомо, ППО збила 6 ракет Х-101, якими Росія атакувала Дніпро.