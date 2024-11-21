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21 листопада 2024, 16:09

У Кривому Розі завершили рятувальні роботи: уточнені дані про постраждалих

21 листопада 2024, 16:09
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фото: Сергій Лисак/Telegram
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Внаслідок ракетного удару росіян по Кривому Рогу кількість постраждалих зросла до 26 осіб

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Голова обласної адміністрації зазначив, що двоє жінок, які отримали поранення внаслідок ракетного удару, у важкому стані. В однієї з них різані рани голови, в іншої – осколкове поранення живота.

Окрім адмінбудівлі, у місті також пошкоджено п'ять багатоповерхівок, два мікроавтобуси та легковий автомобіль.

У ДСНС повідомили, що у Кривому Розі завершилися рятувальні роботи на місці російського ракетного удару.

Нагадаємо, вдень 21 листопада російські військові завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Серед постраждалих – двоє підлітків.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував сьогоднішній ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

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