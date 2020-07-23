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23 липня 2020, 20:36 4

Підозрюваний в організації вбивства заступника мера Черкас вийшов із СІЗО

23 липня 2020, 20:36 4
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За нього внесли 630 тисяч гривень застави
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Депутат міської ради Максим Шадловський, підозрюваний в організації замовного вбивства заступника мера Черкас Юрія Ботнаря, вийшов на свободу під заставу.

Про це пише Regionews з посиланням на antenna.com.ua.

При винесенні ухвали стосовно застави для депутата Максима Шадловського суд врахував те, що він пішов на співпрацю зі слідством за умови, що на час слідства його не посадять до СІЗО.

Крім того, за джерелами видання, в разі надання фактів корупції в Черкаській міській раді, прокурор пообіцяв йому зменшити термін з відбуванням у медичному закладі, відповідно до ст. 92-93 КК України, оскільки депутат має проблеми зі здоров’ям.

Також суд врахував і те, що у підозрюваного є неповнолітня дитина.

Нагадаємо,вранці 16 липня на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.

Увечері того ж дня ДБР повідомило про те, що попередило убивство заступника міського голови Черкас, замовником якого є один з депутатів черкаської міської ради. Цим депутатом виявився Максим Шадловський.

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