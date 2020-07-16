Стало відоме ім`я депутата - замовника убивства заступника мера Черкас

За словами директора департаменту освіти Сергія Воронова, ідеться про депутата міськради Максима Шадловського

За словами директора департаменту освіти Сергія Воронова, ідеться про депутата міськради Максима Шадловського

Про це сам Сергій Воронов повідомив у своєму дописі на Facebook, інформує Regionews.

Нині у департаменті освіти та гуманітарної політики відбувається огляд робочого місця працівника та депутата Черкаської міської ради – Шадловського Максима Володимировича", – написав Воронов у Facebook.

Нині у департаменті освіти та гуманітарної політики слідчими ДБР відбувається огляд робочого місця головного... Опубліковано Сергієм Вороновим Четвер, 16 липня 2020 р.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара, про що повідомив мер Анатолій Бондаренко. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч і більше про нього нічого не було відомо.

Пізніше з`явилася інформація, що поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас.

Кілька годин тому ДБР повідомило про те, що попередила убивство заступника міського голови Черкас, замовником якого є один з депутатів черкаської міської ради.