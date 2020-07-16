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16 липня 2020, 18:20 2

Поліція відкрила кримінальну справу за фактом зникнення заступника мера Черкас

16 липня 2020, 18:20 2
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Провадження поки що кваліфікують за статею "Умисне убивство"
Провадження поки що кваліфікують за статею "Умисне убивство"
Фото: Facebook
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Кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство) відкрили 16 липня. Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це повідомив речник ГУНП у Черкаській області Дмитро Грищенко, пише Regionews з посиланням на видання Прочерк.

За його словами, упродовж розслідування кваліфікація провадження може бути змінена залежно від обставин.

Поліцейські розпочали заходи зі встановлення місця перебування чоловіка.

Тим часом депутат Черкаської міської ради та президент Федерації боксу Черкаської області Сергій Тищенко готовий матеріально віддячити тим людям, які володіють інформацією, що допоможе знайти зниклого заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара.

У боксерській родині Черкащини сталося лихо - зник віце-президент обласної Федерації Юрій Ботнар. Інформації украй мало, тому за будь-які правдиві відомості готові віддячити матеріально", - наголосив Тищенко.

Нагадаємо, що сьогодні вранці на робочому місці не виявили заступника міського голови Юрія Ботнара, про що повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко. За інформацією його дружини та батька, учора, близько 19.30, в районі міської ради, посадовець відійшов від свого авто на якусь зустріч і більше про нього нічого не відомо.

Черкаси заступник кримінальна справа поліція мер Бондаренко Анатолій
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